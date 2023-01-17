Врио главы ДНР сообщил о взятии под контроль железнодорожной станции Соль под Соледаром

Бойцы ЧВК «Вагнер», которые продолжают вести дозачистку Соледара в Донецкой народной республике, взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в окрестностях города.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Отряды "Вагнера" продолжают дозачистку самого города Соледар, также продолжают продвижение в окрестностях Соледара. Для нас немаловажно было перерезать сообщение между Северском и Артемовском, и с этой задачей "ЧВК Вагнер", можно сказать, справились, потому что и станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп», — заявил чиновник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 12 января Соледар был полностью освобожден. Подчеркивается, что город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий российских военных на Донецком направлении.