Темпы роста экономики КНР в 2022 году оказались самыми низкими за последние 46 лет

В прошлом году ВВП Китая вырос на 3%.

Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В 2021 году показатель составлял 8,4%.

«ВВП Китая в 2022 году, согласно предварительным данным, увеличился на 3% в годовом исчислении и составил 121,021 трлн юаней ($17,9 трлн)», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, в частности, рост производства зерна и животноводческой продукции, стабильное развитие промышленного производства, устойчивое восстановление сектора услуг, позитивная динамика роста инвестиций в высокотехнологичные отрасли, «Импорт и экспорт товаров быстро росли, а структура торговли продолжала оптимизироваться», — указывается в сообщении.

Рост ВВП Китая оказался ниже прогнозируемых ранее 5,5%. За исключением пандемийного 2020 года, когда рост экономики страны составил 2,3%, темпы роста ВВП Китая в прошлом году оказались самыми низкими начиная с 1976 года.