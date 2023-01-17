За год свою репутацию перед ЦБ отстояли 65 финансистов

Комиссия Банка России за время своей работы (с 28 января 2018 года) получила 1226 обращений от должностных лиц и собственников финансовых организаций, не согласных с тем, что их деловая репутация или квалификация признаны регулятором не соответствующими установленным требованиям. В 2022 году в комиссию поступило 137 жалоб, из них 65 были удовлетворены. За пять лет свою репутацию восстановили 588 заявителей, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Всего в 2022 году в комиссию поступило 137 жалоб, рассмотрено 111 жалоб, из них 65 жалоб удовлетворено, в удовлетворении 46 жалоб отказано. При этом в 2022 году преобладали жалобы, связанные с деятельностью некредитных финансовых организаций, — 73 жалобы (из них: страховые организации — 27; микрофинансовые организации — 32; управляющие компании — 5; иные финансовые организации — 9). Остальные 64 — жалобы, связанные с деятельностью кредитных организаций», — уточнили в ЦБ.

Чаще других в прошлом году требовали восстановить репутацию специальные должностные лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения) — 29 жалоб; лица, осуществлявшие функции единоличных исполнительных органов финансовых организаций — 25 жалоб; руководители филиалов — 23 жалобы; главные бухгалтера финансовых организаций — 18 жалоб и члены коллегиальных исполнительных органов — 17 жалоб.

