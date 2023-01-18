Акции дня: бумаги «Сбера» заинтересовали трейдеров

Акции «Сбербанка» подорожали по итогам сессии на Мосбирже в среду, 18 января. За день обыкновенные бумаги выросли на +0,78% до 151,63 руб. за штуку, а привилегированные на +1,06% до 151,16 рублей за штуку.

Интерес к акциям усилился после публикации отчета банка за 2022 год. Чистая прибыль превысила 300 млрд рублей, а совокупный кредитный портфель вырос на 12,6%, до 30,8 трлн рублей. Эксперты ожидают дивидендную доходность на уровне 4%.

«В 2023 году ожидаем прибыль Сбербанка на уровне 1-1,5 трлн. рублей, в результате в следующем году при текущей цене акций уже можно рассчитывать на дивидендную доходность 15-20%. Заметное улучшение финансовых показателей и ожидаемый возврат к выплате хороших дивидендов позволяют нам оценивать акции эмитента как очень привлекательные. Текущая оценка их целевой стоимости - 222 руб. (потенциал роста - 47%)», - считают аналитики «Промсвязьбанка».

Дополнительным фактором роста стала новость о начале работы в Крыму.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,03% до 2196,26 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,35% до 1006,35 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:09 мск составила 85,4 долларов за баррель (-0,61%). Российская валюта слабела– 69,18 руб. за доллар.