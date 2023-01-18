Высокий сезон отчетности открыли еще в пятницу крупные банки – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. И уже тогда «медвежье ралли» едва не оборвалось. Лишь к вечеру все индексы вышли в плюс на фоне хорошей статистики и закрытия «шортов» перед длинными выходными (в понедельник США отдыхали). Но второй день сезона оказался более серьезным препятствием.
Dow, банки и рынок кривых зеркал
«Медвежье ралли» в США столкнулось с первым серьезным препятствием в новом сезоне отчетности. Падение акций Goldman Sachs привело Dow Jones Industrial Average к максимальной просадке за месяц.
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров