Dow, банки и рынок кривых зеркал

Высокий сезон отчетности открыли еще в пятницу крупные банки – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. И уже тогда «медвежье ралли» едва не оборвалось. Лишь к вечеру все индексы вышли в плюс на фоне хорошей статистики и закрытия «шортов» перед длинными выходными (в понедельник США отдыхали). Но второй день сезона оказался более серьезным препятствием.

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