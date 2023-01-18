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Dow, банки и рынок кривых зеркал

Глеб Баранов
18 января 2023, 11:13

«Медвежье ралли» в США столкнулось с первым серьезным препятствием в новом сезоне отчетности. Падение акций Goldman Sachs привело Dow Jones Industrial Average к максимальной просадке за месяц.

Коллаж: Тамара Ларина