Американский финансист указал на скорое завершение эпохи доминирования доллара

Эпоха миропорядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике подходит к своему завершению.

Об этом заявил японскому изданию Nikkei американский финансист, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио, передает ТАСС.

Инвестор указал на то, что на сегодняшний день основные державы и их союзники формируют экономические, финансовые и военные блоки, а также отметил, что США, Европа и Япония накопили очень большие долги и стали крайне зависимы от собственных центральных банков, «которые печатают деньги для покупки государственных долгов». Далио предупредил, что при росте монетизации долгов держатели долговых активов получат плохую доходность с поправкой на инфляцию.

В текущей ситуации Далио рекомендовал инвесторам присмотреться к регионам, которые наименее уязвимы в случае международных конфликтов. В первую очередь, это страны Юго-Восточной Азии, такие, как Индонезия, Вьетнам, а также Индия. По мнению финансиста, это государства с устойчивыми финансовыми системами, не имеющие серьезных внутренних противоречий и готовые к инновациям. «Те, кто желает глобализации, теперь будут смотреть дальше Соединенных Штатов, Китая и Европы», — подчеркнул финансист.

Предприниматель обратил внимание, что сложившаяся сейчас в мире ситуация напоминает ту, которая была перед началом Второй мировой войны. «Мы можем наблюдать, как в каждой стране выходят на первый план популизм и национализм в рамках подготовки к более серьезным конфликтам», — пояснил Далио.

Также он указал на опасность серьезного конфликта между Китаем и США по вопросу Тайваня.