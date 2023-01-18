Отечественные трейдеры с самого утра не пожелали продолжать вчерашнюю коррекцию и стали осторожно откупать подешевевшие акции. Процесс продолжился и в течение дня. Помощь ему оказали позитивные высказывания, которые прозвучали на Давосском форуме. Они привнесли позитив на западные площадки и опустили курс доллара на мировом рынке.
Давосский форум сделал то, чего не ждали
Рубль и рынок акций в среду слабо подросли. Это произошло благодаря улучшению внешнего фона на выступлениях, позвучавших в Давосе.
Коллаж: Тамара Ларина
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