Давосский форум сделал то, чего не ждали

Отечественные трейдеры с самого утра не пожелали продолжать вчерашнюю коррекцию и стали осторожно откупать подешевевшие акции. Процесс продолжился и в течение дня. Помощь ему оказали позитивные высказывания, которые прозвучали на Давосском форуме. Они привнесли позитив на западные площадки и опустили курс доллара на мировом рынке.

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