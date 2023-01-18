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Давосский форум сделал то, чего не ждали

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
18 января 2023, 20:31

Рубль и рынок акций в среду слабо подросли. Это произошло благодаря улучшению внешнего фона на выступлениях, позвучавших в Давосе.

Коллаж: Тамара Ларина