Эксперт: «Сейчас каждый освобожденный город — это город-ключ»

Военные специалисты прокомментировали для «Эксперта» заявление главы ДНР Дениса Пушилина, заявившего накануне о значительных успехах российской армии в боях за город Марьинка, и о прекращении снабжения ВСУ между Северском и Артемовском после полного освобождения Соледара. Уже сегодня Минобороны сообщило о взятии находящегося в пригороде Соледара ПГТ пгт. Соль.

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Согласно высказанному экспертами мнению, тактическая инициатива явно перешла в руки российских Вооруженных Сил, что позволяет им продолжать выполнение основных задач специальной военной операции.

«Перспективы у нас есть»

«Марьинка — это часть оборонительной дуги ВСУ»,— пояснил Эксперту военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. — «В нее входят Марьинка, Соледар, Артемовск, Северск и ряд других городов на этой дуге.

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Это очень мощный укрепленный район украинской обороны. В инженерном отношении он обустроен очень хорошо: железобетонные стены окопов, тоннелей, переходов и прочего. Более того, под Соледаром и Артемовском находятся соляные шахты, где можно хранить не только боеприпасы, но и ГСМ, военную технику, вплоть до танков, обустраивать там госпиталя и так далее», — объясняет он.

И если мы прорываем эту дугу, то освободить Славянско-Краматорскую агломерацию станет проще», — уверен Литовкин. — «Не просто, но проще. Там тоже оборудована оборона, но не такая мощная как на этой самой дуге».

Эксперт также высказал свое мнение относительно дальнейших перспектив развития боевых действий. По словам военного эксперта, для решения основной задачи СВО — защиты российского населения — необходимо отодвинуть украинские вооруженные формирования минимум на 300 километров от границ России, включая ее новые регионы. Таким образом, по мнению военспеца, дело может ограничится не только освобождением Донбасса, Херсонщины и Запорожья.

«После Марьинки, когда она будет освобождена, надеюсь скоро, главным рубежом обороны станет Краматорск. Будем полностью освобождать ДНР, ЛНР, далее — Херсонскую и Запорожскую области. А потом, на мой взгляд, надо освобождать Николаевскую, Одесскую области и так далее. Тут принцип простой: перед российскими войсками в рамках СВО стоит задача обеспечить безопасность ДНР, ЛНР, а теперь уже — и Запорожской и Херсонской областей. Для этой цели надо отодвинуть украинские войска и ее артиллерию минимум на 300 километров. Потому, что не исключено, что украинские "Хаймерсы" скоро получат ракеты дальностью 300 километров», — предположил Виктор Литовкин.

«А что это значит?», — задается он вопросом. — «Это значит, чтобы прекратить обстрелы российских территорий надо освобождать Харьковскую область, Днепропетровскую область, про Николаев и Одессу я уже сказал. Так что перспективы у нас есть», — закончил на оптимистической ноте собеседник.

ВС РФ взяли инициативу

«Говоря о перспективах освобождения Марьинки, начинать надо с Соледара», — рассказал о своем видении ситуации в зоне СВО эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. — «Здесь была очень важная агломерация Соледар-Артемовск. Мы взяли Соледар, выходим на Артемовск. Наша активность на этом направлении позволяет говорить о том, что мы взяли инициативу в свои руки. И этот тактический успех позволяет в дальнейшем развить стратегический удар на Краматорск и Славянск. Исходя из таких перспектив наши успехи вселяют, в значительной степени, оптимизм», — констатирует он..

Освобождение Марьинки, Артемовска, того же Соледара напрямую связано с главными задачами специальной военной операции, считает эксперт, оценивая ситуацию сходным образом со своим, процитированным выше, коллегой. При этом Кошкин вступил в заочную полемику с теми, кто считает взятие российской армией подобных относительно не крупных населенных пунктов задачами «второго плана» и незначительными локальными успехами.

«Важно не количество проживающих в городе жителей, а его, города, тактическое и стратегическое положения как узла обороны. Основная задача СВО сводится к тому, чтобы обеспечить безопасность жителей Донбасса. Для этого надо отодвинуть все опорные пункты ВСУ, с которых они в основном обстреливают жилые кварталы Донбасса. Марьинка, Авдеевка — все это те опорные пункты, из которых надо “выковыривать” украинские вооруженные формирования чтобы как раз обеспечить выполнение основных задач СВО. Сейчас каждый освобожденный город — это город-ключ. Ключ к успеху», — сказал Кошкин.