Индонезия будет выпускать для производства альтернативного топлива 70 млн т пальмового масла в год

К 2045 году Индонезия перестанет импортировать ископаемое топливо, вместо этого страна будет развивать индустрию пальмового масла.

Об этом заявил координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, передает «Прайм».

«В настоящее время мы развиваем и исследуем пальмовое масло, потому что считаем, что к 2045 году мы сможем производить его в объемах более 100 миллионов тонн. Из этого 30% будут направлены на продукты питания, а оставшиеся 70% мы можем использовать для альтернативного топлива», — сказал чиновник.

Панджайтан указал на то, что Индонезия наладила сотрудничество с Малайзией. «74% пальмового масла будет поступать из этих двух стран», — подчеркнул он.

Ранее министр по морским делам и инвестициям Индонезии заявил, что в 2027 году Индонезия может войти в тройку крупнейших производителей электромобилей и аккумуляторов для электромобилей в мире, передает новостное агентство Antara.