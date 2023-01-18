Кабмин не поддержал проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект о признании 31 декабря официальным праздничным днем.

По мнению российского кабмина, инициатива, предполагающая перенос праздничного дня с 8 января на последний день года, является избыточной. В правительстве уточнили, что решение о переносе одного из выходных на 31 декабря принимают в каждом конкретном случае отдельно, с учетом мнения всех сторон социального партнерства в соответствии со ст. 112 ТК РФ.

В кабмине отметили, что в 2023 году 31 декабря будет выходным, так же как и в 2022-м.

Сделать 31 декабря праздничным днем предложили депутаты ЛДПР; идею обсуждают уже второй год подряд. Разработчики инициативы сослались на то, что в этот день практически никто не работает, люди берут отгулы или отпуск. «О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

