Какую модель планшета купить в 2023 году?

Но выбрать правильный гаджет помогут обзоры планшетов от экспертов. Далее будут представлены самые популярные планшеты этого года.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Безумно мощный, с феноменальным экраном Super Amoled 120 Гц и большим, почти 15-дюймовым так можно кратко описать Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. На мой взгляд, это лучший планшет с LTE и 5G. он будет служить вам для всего: видео, требовательных игр, заметок, рисования, учебы или работы. Для него нет сложных задач, и, кроме того, он радует батареей. Этот топовый планшет на Android демонстрирует многозадачность. Во многих задачах Tab S8 Ultra заменит вам ноутбук. Планшет заслуживает особенного внимания.

Apple iPad Pro M1 128 ГБ Wi-Fi

Планшет iOS, оснащенный 12,9-дюймовым экраном с высоким разрешением. Использовать его удобно и не сложно.

Это оборудование с фронтальной и задней камерой, которое вам пригодится для онлайн-разговоров. Он также предлагает сканер LiDAR, Face ID и четыре стереодинамика для отличного звучания. Это тонкий планшет с SIM-картой, поддерживающий современный стандарт Wi-Fi.

По мнению многих, именно Apple предлагает лучшие планшеты. На это влияет уточнение деталей. Устройство приятно удивит вас быстротой работы и долговечной батареей. Вам не нужно бояться, что он неожиданно разрядится, поэтому вы можете свободно использовать оборудование как дома, так и за его пределами. Этот планшет с хорошими компонентами предлагает 128 ГБ и 8 ГБ RAM.

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G 6/128 ГБ

Планшет, который стоит купить. Вы будете использовать его для просмотра видео, а также игр или просмотра веб-страниц. Комфорт в использовании обеспечит вам большой дисплей размером 12,4 дюйма. Обратите внимание, что оборудование удобно лежит в руках из-за тонкого металлического корпуса. Это также делает его красивым. Это очень элегантный планшет с рейтингом, который отличается прочностью.

Устройство не требует частой зарядки, так как емкость аккумулятора составляет 10090 мАч. Они оснащены системой Android, поэтому поддержка не доставит вам проблем. В вашем распоряжении две камеры, передняя и задняя, а также много места для хранения файлов. В комплекте вы найдете стилус для удобного использования сенсорного дисплея.