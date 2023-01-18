Хуснуллин сообщил, что в прошлом году число долгостроев сократилось вдвое

По итогам прошлого года количество долгостроев в России сократилось в два раза. Если годом ранее к числу проблемных относились 2,5 тыс. долгостроев, то по данным на 1 января 2023-го в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остались только 1,2 тыс. объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства.

Статья по теме: Москва попрощалась с главным долгостроем

«Результатом совместной работы Фонда развития территорий и субъектов Российской Федерации стало сокращение реестра долгостроев на 1315 объектов, то есть фактически вдвое. Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенные им компенсации», — отметил Хуснуллин.

Гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов уточнил, что лучше всего эту проблему решали власти Московской области, где перечень таких объектов сократился на 365. В Ленинградской области, по его данным, количество долгостроев снизилось на 133 объекта, в Краснодарском крае – на 105, в Новосибирской области – на 67, в Башкирии – на 66.

