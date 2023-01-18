Китайская экономика может восстановиться быстрее, чем ожидалось

2022-й год оказался одним из худших для второй экономики мира в современной истории. Тем не менее, в Пекине смотрят в будущее с оптимизмом и, похоже, имеют для этого все основания, пишет CNBC. Китайцы справедливо считают, что экономические показатели позволяют надеяться на то, что восстановление наступит раньше, чем ожидалось, когда Пекин приступил в начале декабря прошлого года к сворачиванию тактики нулевой терпимости к ковиду.

В прошлом году китайская экономика прибавила 3%, что для нее очень мало. Это второй с конца результат по темпам развития экономики за без малого полвека наблюдений, начавшихся в 1976 году. Медленнее экономика КНР развивалась лишь в 2020 году, в разгар коронавирусной пандемии, когда рост составил 2,2%.

Статья по теме: Россия и Китай сильно побили рекорд

Несмотря на столь низкий (для Китая) рост экономики как квартальные, так и месячные экономические показатели оказались выше ожидаемых. Причем произошло это на фоне тревог инвесторов в отношении роста числа заражений и числа летальных исходов после начавшегося отказа от нулевой терпимости к ковиду.

«Мы видим, как рынки и политики анализируют данные и, в первую очередь, силу и устойчивость постковидного восстановления,- говорится в аналитической записке экономистов City, возглавляемых главным экономистом банка по Китаю Сянжун Юем.- Открытие и восстановление происходят быстрее и раньше. В месячных данных удивляет отскок розничных продаж и устойчивость рынка труда».

С оптимистической в целом оценкой соглашается большинство экономистов. Многие отмечают также вклад в более быстрый, чем ожидалось, рост экономики фискальной политики правительства КНР.

«Мы ожидаем в 2023 году устойчивое развитие экономики,- говорит стратег по глобальным рынкам JPMorgan Чаопин Чжу,- и считаем, что оно будет результатом открытия экономики и политики стимулирования».

Народный банк Китая (PBOC) на прошлой неделе намекнул на предстоящие изменения «трех красных линий» для строительного сектора, введенных в 2020 году и направленных на снижение долгов застройщиков и уменьшение рисков в строительной отрасли.

По словам Чжу, восстановление спроса, вероятно, благотворно скажется на секторе оказания услуг и производстве потребительских товаров. Продажи потребительских товаров должны вырасти благодаря усилению уверенности и продолжающейся поддержке властей.

Многие экономисты, включая старшего экономиста S&P Global Market Intelligence Ятин Сюй, обращают внимание на признаки восстановления спроса, а также мобильности населения, количества авиарейсов и личного потребления. Сюй полагает, что резкий рост начнется во втором квартале 2023 года, и объясняет это тем, что правительство начало приоритизировать экономику, а не нулевую терпимость, которой Пекин упорно придерживался почти три года.

После отмены наиболее жестких ограничений внутренний юань за декабрь и половину января укрепился более чем на 6%. Сейчас за доллар дают 6,7692 юаней.

По мнению Чжу, китайская экономика достигла «дна» в декабре 2022 года. Слабость второй экономики планеты он объясняет в основном неопределенностью, окружавшей в конце прошлого года нулевую терпимость к ковиду, и резким ростом новых заражений после того, как ее начали отменять в самом конце года. Экономист JPMorgan считает, что вспышка пандемии тоже достигла пика и что сейчас недостаточно высокий уровень вакцинации пожилого населения больше не препятствует экономическому росту, потому что в большинстве провинций худшее в отношении эпидемиологической обстановки, похоже, уже позади.