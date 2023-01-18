Лавров заявил, что США могут применить используемые против РФ средства в отношении любой страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию, на которой говорит о внешнеполитических итогах 2022 года.

Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По словам министра, события вокруг Украины выявили «подспудно вызревавшее стремление» Вашингтона перейти к нелегитимным методам укрепления своих позиций и доминирования в мире, которые в настоящий момент используются против РФ, а в дальнейшем, очевидно, будут применяться по отношению к любой стране, не желающей придерживаться заданной США линии. «Это все применятся против России, санкции, которые противоречат этим постулатам, механизмам, применяются против России и против других неугодных стран, но ясно, что завтра, послезавтра они могут быть пущены в ход против любого государства, которое так или иначе не будет выполнять безоглядно американские приказы», — сказал глава российской дипломатии.

Масштабы поддержки Украины свидетельствуют о том, что Запад «поставил на эту свою войну против России очень многое», отметил глава МИД РФ. «Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с агрессией, восстановить свою территориальную целостность, они лукавят», — подчеркнул министр.

Лавров сравнил действия Вашингтона по формированию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера и Наполеона.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — отметил Сергей Лавров.