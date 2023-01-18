Малогабаритные квартиры в России стали меньше и дороже

Средняя цена квадратного метра малогабаритных квартир на вторичном рынке жилья в российских городах выросла на 13% за год, а их площадь сократилась на 1 кв. метр, сообщили в агентстве недвижимости «Мир квартир».

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«Квадратный метр квартир-малогабариток вырос в цене за год на 13% в большинстве из 70 исследованных городов РФ. В среднем по всем городам квадратный метр квартиры до 32 кв. м стоит 102 545 рублей», — говорится в исследовании агентства.

Больше всего «квадрат» малогабариток подорожал в Кирове (+31,2%), Кемерове (+27%), Владикавказе (+25,5%) и Рязани (+25%). Стоимость таких квартир не повысилась и даже уменьшилась только в четырех городах РФ: Белгороде (-2,9%), Севастополе (-2,6%), Краснодаре (-1,8%) и Москве (-1,8%).

В среднем по стране цена студии или маленькой однушки достигла 2,813 млн рублей.

«Средняя площадь квартиры-малогабаритки, предлагаемой к продаже, за год сократилась с 28 до 27 кв. м. Поскольку в новостройках в последние годы площади квартир уменьшались, то при переходе их на регулярный рынок средний размер жилья упал и тут», — отметил гендиректор агентства Павел Луценко.

