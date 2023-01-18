Минфин оценил исполнение бюджета за 2022 год

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-декабре 2022 года составил 3,306 трлн рублей. Исходя из предварительных данных Минфина, нефтегазовые доходы бюджета на 21,4% превысили ожидаемый уровень, ненефтегазовые — на 4,9%.

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«Объем поступивших доходов – 27 825 016,9 млн рублей или 111,2% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; исполнение расходов – 31 131 153,3 млн рублей или 131,4% к общему объему расходов федерального бюджета и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за год поступило от Федеральной налоговой службы — 19,43 трлн рублей (115,7% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (6,22 трлн рублей или 99,9%) и других федеральных органов (2,17 трлн рублей или 108,1%).

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-декабре 2022 года составили 11,586 трлн рублей (121,4%), ненефтегазовые — 16,239 трлн рублей (104,9%).

