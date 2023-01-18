Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 107 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 106,963 млрд рублей при суммарном спросе в 228,617 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 29,66 млрд рублей с датой погашения в 2031 году и на 40,975 млрд рублей — с погашением в 2041-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, были проданы на 36,328 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26239 с датой погашения 23 июля 2031 года было продано бумаг на сумму 29,66 млрд рублей при спросе 51,471 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 25,545 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 82,9309% от номинала, что соответствует доходности 10,16% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 82,84% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на 40,975 млрд рублей при спросе в 70,218 млрд рублей. Выручка от размещения составила 31,032 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 74,8980% от номинала, что соответствует доходности 10,4% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 74,7907% от номинала, что соответствует доходности 10,41% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 18 января, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52004 с датой погашения 17 марта 2032 года на общую сумму 36,328 млрд рублей по номиналу при спросе 106,928 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 34,358 млрд рублей при цене отсечения 93,75% от номинала и средневзвешенной цене 93,8023% от номинала, что соответствует доходности в 3,32% годовых.

