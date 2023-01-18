Минобороны РФ сообщило об освобождении села Соль в ДНР

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения спецоперации.

Согласно последней сводке ведомства, российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР. «На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град»», — указывается в сообщении Минобороны.

На Купянском направлении уничтожено свыше 60 украинских боевиков, а также бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США, говорится также в сводке. На Красно-Лиманском направлении ударами армейской и штурмовой авиации в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества потери ВСУ за сутки составили более 90 человек, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины; уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68; в районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град».

«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей», — отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.

Сообщается также, что в районе населенного пункта Яблоновка (ДНР) ВКС России сбили украинский самолет Су-25.

Накануне, 17 января, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые продолжают вести дозачистку Соледара, взяли под контроль железнодорожную станцию Соль в окрестностях города.