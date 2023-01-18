Минюст предложил на три года запретить взыскание долгов с жителей новых регионов РФ

Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и микрофинансовыми организациями.

Соответствующий законопроект разработан Минюстом, передает РБК. Поправки предлагается внести в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

Уточняется, что мораторий не будет распространяться на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как пояснил представитель Минюста, до 1 января 2026 года действует переходный период, «в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации».

По данным агентства, документ согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов, а также с государственно-правовым управлением президента РФ и внесен в кабмин.

В ДНР и ЛНР в июне 2022 года начал работу Промсвязьбанк, позже его отделения открылись в Херсонской и Запорожской областях. В октябре банк запустил в Донецкой и Луганской народных республиках потребительское кредитование, став первой из российских системно значимых кредитных организаций, предоставляющих комплексное банковское обслуживание в новых регионах РФ.