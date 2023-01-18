Нефть в «бермудском треугольнике»

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли примерно до 81 доллара за баррель, достигнув в среду, 17 января, самого высокого уровня с начала декабря. Это стало возможным, поскольку надежды на восстановление спроса в Китае после его быстрого отказа от политики нулевой толерантности к вирусу Covid перевесили опасения инвесторов по поводу замедления темпов роста мировой экономики.

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Высокопоставленный китайский чиновник заявил на Всемирном экономическом форуме, что вторая по величине экономика в мире и крупнейший импортер нефти, вероятно, вернется к своей допандемийной тенденции роста в этом году, поскольку пик заражений ковидом миновал.

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Генеральный секретарь ОПЕК Хайтан Аль-Гайс заявил, однако, что он «осторожно оптимистичен» в отношении перспектив мировой экономики, поскольку восстановление спроса на нефть в Китае компенсируется признаками нестабильности в других странах, сообщает Bloomberg. Что же касается предложения, то инвесторы по-прежнему обеспокоены ожидаемым влиянием последних западных санкций на российские поставки сырья. Сегодня рынок ожидает ежемесячного отчета о перспективах от Международного энергетического агентства.

«Растущие надежды на то, что спрос на топливо в Китае возрастет после недавнего изменения политики в отношении Covid-19, оказали поддержку ценам на нефть, - заявил в интервью Reuters Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.— Оптимистичный прогноз ОПЕК относительно спроса в Китае также поддержал рыночные настроения», — сообщил он, прогнозируя «бычий» настрой на сырьевом рынке на этой неделе.

Между тем, потенциальные потери поставок из России и возобновление работы Китая могут привести к быстрому ужесточению ситуации на рынке, отмечают аналитики ANZ. Утром в среду, 18 января, фьючерсы на нефть марки Brent укрепились на 0,73%, до 86,55 доллара за баррель, после роста на 1,7% во время предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI выросли на 0,85%, до 80,56 доллара, после роста на 0,4% во вторник.

Нефтяной рынок опять испытывает умеренный оптимизм

На рынке нефти наблюдается умеренный оптимизм, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Инвесторов, по его словам, вдохновляют темпы восстановления экономики Китая на фоне отказа от антиковидных ограничений.

В то же время риски рецессии сохраняются и сдерживают рост цен, считает аналитик. Российские поставки практически восстановились после декабрьского снижения, но впереди эмбарго на нефтепродукты, которое вступит в силу 5 февраля. Эксперты расходятся в оценках по этому поводу, и реальный эффект от ограничений можно будет оценить только ближе к марту.

Краткосрочно, считает Галактионов, фьючерсы на Brent могут продолжить восстановление в район 89 долл. за баррель. Для более существенного роста драйверов пока маловато. Российская нефть продолжает торговаться с дисконтом. Ключевой экспортный сорт Urals торгуется с дисконтом около 40 долл. к эталону Brent, что является ключевой проблемой для отрасли. Из-за высоких транспортных расходов маржинальность российских нефтяников существенно снизилась.

В более сильном положении находятся компании, отправляющие нефть по трубопроводу ВСТО в Азию, указывает эксперт. Экспортный сорт ESPO торгуется с дисконтом всего около 15—20 долл. и приносит поставщикам более высокий доход.

Напряжения в поставках не избежать

В целом мировой рынок нефти начал новый год позитивно: стоимость сорта Brent выросла с 78,1 до 86,68 долл. за баррель, а цена WTI повысилась с 73,14 до 81,31 долл. Основную положительную роль сыграли надежды на оживление китайского спроса, считает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Опубликованные предварительные данные по импорту сырой нефти в Китай в декабре показали рост на 2,8% м/м и на 4,2% г/г — до 48,07 млн тонн, — а импорт нефти за 2022 год в целом снизился всего на 0,9% г/г, до 508,3 млн тонн, свидетельствует эксперт. Выданные квоты на импорт для независимых переработчиков в 2023 году на 21% превышают прошлогодний уровень, что лишний раз подтверждает увеличение планов по импорту нефти в страну.

Дополнительные риски для предложения представляют эмбарго и предельные цены на поставку нефти из России, введенные в начале декабря прошлого года. Экспорт нефти из России в декабре сократился, но, по предварительным данным, бодро восстанавливался с начала января 2023 года. По словам вице-премьера Александра Новака, российские производители не имеют проблем с контрактацией нефти на февраль 2023 года.

Агентство Bloomberg сообщило, что цены на сорт Urals упали до $38 за баррель, что вполне возможно для отдельных партий, продававшихся в первые дни после введения эмбарго и предельных цен. Дисконты на продажу нефти сорта Urals расширились с начала декабря до 29-32 против 23-24 долл. за баррель, отмечавшихся ранее. В то же время, продолжает Лукичева, Минэнерго РФ поручено нивелировать влияние упавших цен и расширившихся дисконтов на российский бюджет, что вполне возможно за счет продолжающегося налогового маневра в нефтяной отрасли. Экспортная пошлина с января 2023 года снизилась до 16,7 долл. за баррель, однако, в налогообложении отрасли все большую роль приобретает уплата НДПИ с добычи нефти. Это еще раз подчеркивает, что ее объемы, скорее всего, снизятся незначительно.

Тем не менее, планируемое странами G7 в феврале введение предельных цен на российские нефтепродукты одновременно с введением странами ЕС эмбарго на их поставку из России могут резко увеличить дефицит на рынке нефтепродуктов в феврале. А значит, полагает эксперт, напряженность в поставках сохранится до начала летнего сезона переработки.

Потребление нефти в начинающемся году будет поддерживаться, кроме прочего, стремлением пополнить запасы, полагает Лукичева. По предварительным оценкам Минэнерго США, запасы нефти в резервах стран ОЭСР к концу 2023 г. могут возрасти на 3,7% к уровню конца 2022 года. Администрация США планирует проводить закупки в стратегический резерв при ценах 67-72 долл. за баррель и ниже. О планах было объявлено для того, чтобы развеять опасения производителей по поводу неопределенного спроса в предстоящие годы и побудить американскую сланцевую промышленность инвестировать в увеличение добычи в краткосрочной перспективе. Ожидается, что пополнение резервов начнется уже с 1 квартала текущего года, и за первое полугодие может быть закуплено около 60 млн баррелей.

Таким образом, говорит Оксана Лукичева, открытие китайской экономики, а также вероятное пополнение стратегических резервов США при увеличивающихся рисках сокращения поставок из России, а также непрозрачности политики ОПЕК+ будут поддерживать рост цен в ближайшие месяцы.