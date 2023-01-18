NFT: крипта, которая пережила взрыв «пузыря»

NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены) стали одной из моднейших новинок криптомира в последние годы. Каждый их экземпляр уникален и не может быть замещён другим аналогичным, чем и отличается от криптовалют или обычных денег. Новый рынок стремительно рос, что особенно впечатляло публику: в 2020 году объем торгов составил порядка $30 млн, а в 2021-м – уже около $20 млрд.

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