Финансовые рынки Криптовалюты

NFT: крипта, которая пережила взрыв «пузыря»

Глеб Баранов
18 января 2023, 00:52

Рынок NFT – одна из моднейших новинок последних лет – сильно пострадал от взрыва криптовалютного «пузыря», но все же смог выстоять. И хотя объемы торгов рухнули, из рук в руки сейчас переходит на порядок больше таких токенов, чем в 2020 году

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