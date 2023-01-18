Оборона Германии не выдержала

Кристина Ламбрехт подала в отставку с поста главы оборонного ведомства ФРГ в конце прошлой недели. Скандальность присуща многим членам кабинета Олафа Шольца. Однако личность бывшего министра обороны, ввиду внешнеполитической ситуации и общего контекста, стала объектом критики со всех сторон.

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Одной из основных претензий было отсутствие у нее опыта работы в сфере обороны и внешней политики. До вхождения в правительство Шольца Ламбрехт в разное время занимала пост министра юстиции и защиты прав потребителей (2019-2021 годы), а также министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (в 2021 году).

После назначения на пост министра обороны лидеры оппозиции вменяли ей в вину полную некомпетентность и незаинтересованность в работе. Ранее она сама призналась, что не разбирается в военных званиях.

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А в декабре 2022 года армию ФРГ потряс “танковый скандал”. Во время учений, все задействованные БМП «Пума» (по боевой массе сопоставимой с танками, но со слабой пушкой) были списаны из-за технической неисправности.

А ранее, летом 2022 года на Ламбрехт обрушились обвинения в использовании госимущества в личных целях. Они были вызваны тем, что она и ее сын отправились в отпуск на правительственном вертолете.

Министр непопулярных мер

Ситуация на Украине стала основным испытанием Ламбрехт на посту. В течение многих месяцев ФРГ подвергалась упрекам со стороны иностранной прессы и некоторых союзников за якобы медлительность в принятии решения о поддержке Киева.

При этом сами критики, видимо, не учитывали особенности процесса принятия решений в Германии. Коалиционная модель не позволяет даже канцлеру принимать решение в одностороннем порядке (а уж тем более касательно поставок вооружений). Также часть союзников Германии по НАТО открыто игнорирует ее оборонные нужды. Берлин находится в процессе перестройки собственных ВС, что минимизирует его возможности по обеспечению армий других стран.

Кроме того, ноябрьское исследование The Washington Post показывает, что 54% немцев выступают против увеличения военной помощи Украине. Поэтому уж чего-чего, а дополнительного раздражения общественности министр обороны ФРГ пыталась избежать.

Месяцы оправданий за все немецкое правительство сделали Ламбрехт главной мишенью СМИ. В итоге, в качестве официальной причины своей отставки она указала чрезмерное внимание прессы к ее персоне.

Ламбрехт пишем, Шольц в уме

Отставка министра-силовика дает основания предположить, что и сам канцлер ФРГ Олаф Шольц находится в невыгодном положении. Отношения с партнерами по коалиции у него никогда не ладились, но сейчас разногласия практически повсеместны. Темпы обновления обороноспособности страны не в последнюю очередь не устраивают парламентариев.

Между тем, на эти нужды было выделено 100 млрд. евро Также Шольца снова пытаются уговорить отправить Украине танки. Особенно эти требования давят на него в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Германии 20 января.

Но у главы правительства ФРГ есть заботы более насущные. Энергетический кризис, инфляция – все это уменьшило рейтинг Шольца. Согласно исследованию аналитической компании Morning Consult, 63% опрошенных немцев не одобряют действия канцлера (данные за 4-10 января 2023 года).

Еще один некомпетентный министр?

Новым министром обороны стал Борис Писториус, ранее глава МВД Нижней Саксонии. Будучи самым популярным политиком в этой федеральной земле, он также является близким соратником Олафа Шольца. Предполагается, что Писториусу удастся найти общий язык с военными и более эффективно координировать оборонную политику ФРГ.

Прогнозировать развитие на этом направлении пока рано. Это первый опыт работы в федеральном правительстве для Писториуса. Но в своей земле этот достаточно видный член СДПГ 10 лет назад стал министром внутренних дел, борясь на этом посту как с исламским, так и с немецким правым экстремизмом.