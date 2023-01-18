Объем ФНБ сократился в декабре на 955 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 января составил 10,435 трлн рублей или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 11,389 трлн рублей, или 8,5% ВВП, сообщается на сайте Минфина РФ.

Статья по теме: Минфин предложил расширить возможности использования авансов из ФНБ

«По состоянию на 1 января 2023 г. объем ФНБ составил 10 434 580,8 млн рублей или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно 148 350,2 млн долл. США», — говорится в сообщении ведомства.

Объем ликвидных активов ФНБ составил 6,133 трлн рублей или $87,189 млрд (4,6% ВВП).

Из средств фонда в Банке России размещено 10,46 млрд евро, 309,72 млрд китайских юаней, 274,8 млн рублей и 554,91 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 649,8 млрд рублей, в евробонды Украины вложено $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 583,7 млрд рублей и $2,15 млрд, в привилегированные акции банков — 329 млрд рублей, на субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138,434 млрд рублей, в акции Сбербанка — 1,59 трлн рублей, «Аэрофлота» — 58 млрд рублей, «ДОМ.РФ» – 50 млрд рублей, в привилегированные акции РЖД — 467 млрд рублей, в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11,85 млрд рублей, в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 млрд рублей, в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2,3 млрд рублей.

В декабре 115 млрд рублей из средств фонда были размещены в облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» (в количестве 115 млн штук по цене 1 000 рублей) для финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань». Еще 66,941 млрд рублей помещены в облигации для строительства автомобильной дороги «Казань - Екатеринбург» на участке Дюртюли – Ачит, еще 17,703 млрд рублей – для финансирования инфраструктурного проекта «Строительство автомобильной дороги М-11 «Нева», этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)».

Кроме того, 217 млрд рублей из ФНБ были размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 217 млн штук по цене одной акции 1 000 рублей.

В декабре банк ВТБ осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций «Российских автомобильных дорог» стоимостью 150 млн рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)».

Также в прошлом месяце часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 28,517 млрд евро, 2,77 млрд фунтов стерлингов и 121,852 млрд японских иен была реализована за 2,412 трлн рублей для восполнения дефицита бюджета. В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки, подчеркнули в Минфине.

