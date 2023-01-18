Председатель СПЧ попросил генпрокурора России взять на личный контроль дело журналистки Александры Баязитовой

Председатель Совета при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письменное обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой, с августа 2022 года находящейся под следствием по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Текст обращения размещен на официальном сайте и в Telegram-канале СПЧ.

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Глава Совета обращает внимание генпрокурора на тот факт, что в отношении Баязитовой в последние четыре месяца не производилось никаких следственных действий. Кроме того, нахождение в следственном изоляторе может привести к обострению имеющихся у нее заболеваний: Баязитова страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой. Также глава СПЧ отметил, что на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мать.

По словам Фадеева, перед Новым годом журналистку посетил член Совета, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, чтобы лично убедиться в ее болезненном состоянии.

Александра Баязитова ранее работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте» и «Известиях», а в последнее время вела экономический блог на YouTube-канале «Адские бабки» и одноименный Telegram-канал. В октябре суд продлил ей срок содержания под стражей до 7 февраля 2023 года. Свою вину Баязитова не признала.

