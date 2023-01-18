Президент пообещал отсрочку от армии для работающих в ОПК

«Оборонка сейчас загружена», — сказал Владимир Путин в ходе визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге. По его словам, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время работают «в три смены», а их продукция максимально востребована.

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Президент напомнил, что работники оборонной сферы не подпали под частичную мобилизацию осенью 2022 года, и пообещал в ближайшее время рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки и тем, кто должен будет пойти в армию по призыву.

По словам президента, Минобороны оценивает численность работников военно-промышленной отрасли по всей стране в 830 тыс. человек.

Обуховский завод — крупное машиностроительное и металлургическое предприятие, входящее в состав концерна «Алмаз-Антей». Во время визита Владимир Путин осмотрел цеха и побеседовал с рабочими предприятия.