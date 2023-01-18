Пригожин: России есть, чем заменить ставший информационной чумой YouTube

Евгений Пригожин выразил уверенность, что Россия не пострадает от закрытия зарубежного видеохостинга YouTube. Он отметил, что сегодня в стране есть множество достойных аналогов. Среди них социальные сети ЯRUS, «ВКонтакте», «Одноклассники» и прочие крупные ресурсы.



«У нас огромное количество возможностей: есть ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка «Ковчег»», — передает слова предпринимателя его пресс-служба.



Бизнесмен отметил, что в обозримой перспективе иностранный видеохостинг «будет закрыт».