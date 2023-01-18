Природные ресурсы просто так выключить не получится — об углеводородном сырье

Отказавшиеся от российского газа европейские страны думают о возврате к угольной генерации. Об этом заявил аналитическому изданию «Чистое будущее» глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Статья по теме: Эксперт: отказ Европы от российского газа — не более, чем фантастика

Он отметил, что сейчас ни одна страна не отказалась от углеводородов. Некоторые европейские государства заменили российскую продукцию американской, а другие — пересмотрели отношение к атомной энергии и увеличили добычу угля. Вкладываются средства в развитие альтернативной энергетики, однако этот процесс не быстрый. Природные ресурсы просто так выключить не получится.

В ряде стран уже идут протесты против подорожания энергоносителей. Тем не менее, повестка устойчивого развития сохраняется. Касается такая работа и России. В ряде отраслей развиваются новые проекты — водородная и атомная энергетика. Технологии развиваются и останавливаться нельзя.

Депутат также коснулся перспектив биржевых торгов углеродными единицами и выгод России от неё. Он отметил, что такая торговля запустилась в некоторых странах в пилотном режиме.

«Необходимо понимать, что это не столько борьба с изменением климата, сколько способ зарабатывания средств, в том числе для дальнейших инвестиций», — сказал Кобылкин.

Он также привёл данные "ВТБ Капитал", из которых следует, что к 2025 году оборот этого рынка может составить 100-300 миллионов долларов, а к 2030 году достичь уже трёх миллиардов. Соответственно, будут налагаться и ограничения на продукцию.

«Плати или уходи с рынка - в этом их суть. Процесс будет продолжаться. Поэтому в России важно выстроить свою систему, развивать климатические проекты, а также найти механизмы взаимодействия с другими странами», — подчеркнул Кобылкин.

Добавим, всероссийская экологическая онлайн-платформа «Чистое будущее» была создана при поддержке крупного отечественного бизнеса и ученых Российской академии наук (РАН). Одной из её задач является формирование консенсуса в фундаментальном и экспертном научном сообществе по вопросам разработки отечественной системы методологии оценки поглощающей способности российских экосистем: болот, тундры и лесов, а также Мирового океана. Кроме того, важной является задача продвижение этой инициативы в государственных ведомствах и в крупных корпорациях.