Проблема Лачинского коридора в ближайшее время будет урегулирована — Сергей Лавров

Глава МИД отметил, что согласно достигнутым ранее договоренностям между Москвой, Баку и Ереваном, Лачинская дорога должна быть свободна для передвижения грузов, граждан и транспортных средств. При этом переброска по ней военных грузов запрещена.

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Как сообщил Лавров в ходе пресс-конференции, азербайджанская сторона предоставила данные о том, что Армения в нарушение договоренностей использовала коридор для доставки мин и последующего минирования территории поблизости от азербайджанских позиций. «Там много взаимных обвинений», — заметил министр.

Согласно предложениями России, контролировать соблюдение трехсторонних договоренностей в отношении коридора мог бы российский контингент. «Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет урегулирован», — пообещал Лавров.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный проезд, соединяющий Армению и Нагорный Карабах и проходящий по территории Азербайджана. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре 2020 года, когда в этом регионе вновь начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президентов России, Армении и Азербайджана о прекращении огня и условиях временного урегулирования. Согласно ему, в Лачинском коридоре, так же как вдоль линии соприкосновения сторон, были размещены российские миротворцы.