Путин: ожидаемая инфляция в первом квартале — 5-7%

Уровень инфляции в России «в районе первого квартала» составит около 5%, существует тенденция к ее дальнейшему снижению. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге. «Центральный Банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», — затем уточнил президент.

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Отмечается, что, по данным Росстата, инфляция за 2022 год составила в РФ 11,94%, став самой высокой с 2015 года. В 2021 году ее уровень достигал 8,39%, в 2020 году — 4,9%.

Президент подчеркнул, что в таких условиях темпы «индексации МРОТ и других составляющих, влияющих на уровень реальных доходов», должны быть опережающими, должны быть «выше, чем инфляция».

