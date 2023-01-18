Путин почтил память защитников Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает «Интерфакс».

Плацдарм на левом берегу Невы является символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Президент возложил к основанию памятника букет красных роз. Горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина».

Также Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщает пресс-служба Кремля.

В среду, 18 января, глава государства участвует в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Президент пообщается с ветеранами Великой отечественной войны и посетит одно из оборонных предприятий.