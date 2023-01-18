Путин заявил, что победа России над нынешним украинским режимом неизбежна

РФ имеет все основания считать существующий режим на Украине неонацистским, победа над ним является неизбежной.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», передает «РИА Новости».

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись, и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин.

По словам президента, нынешний режим на Украине можно назвать неонацистским, поскольку он прославляет Степана Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских в Донбассе и на прилегающих территориях.