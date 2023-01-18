Путин заявил, что Россия сделала все для мирного урегулирования ситуации вокруг Донбасса

Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными методами, однако это было невозможно по определению.

Об этом на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Москва не могла не отреагировать на происходившие на Украине с 2014 года события, в том числе на истребление русскоязычного населения. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное, для того чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что цель спецоперации — прекращение полномасштабных боевых действий, которые шли на Донбассе на протяжении восьми лет. Он отметил, что с 2014 года руководящие посты на Украине захватили неонацисты, и обратил внимание на то, что первичным источником власти там стал государственный переворот. «Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, — все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине — это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», — заявил глава государства.

В среду, 18 января, Владимир Путин принимает участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Ранее президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и поучаствовал в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.