Военные технологии Вооружения Алмаз-Антей Владимир Путин

Россия за год производит столько же ракет ПВО, сколько остальной мир вместе взятый — Путин

18 января 2023, 17:17
Илья Питалёв/kremlin.ru
Владимир Путин с рабочими предприятия АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» – Обуховский завод»

«Наше производство сравнимо с мировым», — подчеркнул президент. Такое заявление было сделано в ходе общения главы государства с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей», в Санкт-Петербурге. 

По его мнению, подобное соотношение мощностей производства, помимо прочего вселяет уверенность в победе российского оружия на Украине.

Владимир Путин отметил, «оборонка сейчас загружена», работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время работают «в три смены», а их продукция максимально востребована.