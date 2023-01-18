Россия за год производит столько же ракет ПВО, сколько остальной мир вместе взятый — Путин

«Наше производство сравнимо с мировым», — подчеркнул президент. Такое заявление было сделано в ходе общения главы государства с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей», в Санкт-Петербурге.

Статья по теме: Путин заявил о наращивании темпов работы ОПК По его мнению, подобное соотношение мощностей производства, помимо прочего вселяет уверенность в победе российского оружия на Украине. Владимир Путин отметил, «оборонка сейчас загружена», работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время работают «в три смены», а их продукция максимально востребована.