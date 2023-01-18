Российский абсолютный рекорд по зерну вызывает зависть

Президент России Владимир Путин заявил накануне, что масштабы экспорта зерна из России необходимо контролировать, обеспечивая стабильные резервы на внутреннем рынке.

«Нельзя позволить вытащить все за границу. Несмотря на все логистические ограничения и по фрахту, и по страховке, тем не менее, это же в лёт пойдет. И уже идет. Поэтому нам резервы обязательно нужны», — подчеркнул глава государства на совещании с правительством.

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Эти заявления прозвучали в связи с новостями о небывалом урожае, выращенном и собранном российскими хлеборобами в 2022 году. По данным Росстата, в чистом весе было получено 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы. Как отмечают эксперты, это — рекордный показатель не только для современной России, но и советского периода, когда в среднем добывалось порядка 120 тонн зерна в год.

Что касается пшеницы, то по словам д.э.н., ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Дениса Терновского, предыдущий максимум был достигнут в 2017 году. Тогда собрали 86 млн тонн. Нынешний урожай поднял планку аж на 20%.

«Надо отметить, что производство зерна в нашей стране стабильно растет, за счет использования современной агротехники и высокопроизводительных семян, а также использования удобрений. Конечно, повлияли и погодные условия, которые позволили вырастить такие объемы без потерь из-за ливней или засухи», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Не хлебная доля

Как отмечает Денис Терновский, в среднем за последние годы внутренний рынок потреблял порядка 80 тонн зерна в год. Эту цифру можно использовать как оценку емкости внутреннего рынка. При этом на продовольственные цели используется незначительная часть — на производство муки в 2021 году было направлено порядка 13 млн тонн зерна.

«Урожая любого разумного размера будет достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности. В последние годы размер урожая формирует не избыток или дефицит на внутреннем рынке, а величину экспорта. Соответственно, на цены на зерно влияет не столько размер урожая, сколько конъюнктура мировых рынков и величина плавающей экспортной пошлины», — рассуждает эксперт.

«Кроме того, вклад стоимости зерна в цену хлеба на полке магазина не так велик, например, для пшеничного хлеба он составляет 15-20% в зависимости от сорта», — добавляет Терновский.

Как отмечает доцент программы «Международная экономическая безопасность» института мировой экономики и бизнеса РУДН, Хаджимурад Белхароев, цены на хлеб будут зависеть от рынка энергоносителей и химических удобрений, так как они содержат в себе основные расходы при производстве зерновых — это основная затратная часть. И не исключено, что цены на хлеб вырастут — в пределах годовой инфляции. Но «резкого скачка стоимости на внутреннем рынке не произойдет, так как государство держит рынок хлеба на особом контроле», — добавляет эксперт.

Зерно, кстати, нужно не только людям. В прошлом году предприятиям, занимающимся животноводством и птицеводством, по словам Артема Деева, было продано 30 млн тонн сырья. Кроме того, зерно закупают предприятия по производству комбикормов.

Но в любом случае оно необходимо для продовольственной безопасности..

«По концу года у нас будут достаточно рекордные переходящие запасы. Порядка 17 млн тонн, когда среднее за последние годы было 9,3 млн тонн. Что в принципе является хорошей подушкой безопасности», — говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Экспорт все-таки будет

Все, что не продается на внутреннем рынке и не складируется про запас, естественно, отправляется на продажу за пределы страны. И это, пожалуй, один из самых интересных аспектов. Ведь успехи России как мирового поставщика зерна — предмет особой зависти других стран.

Как напоминает Хаджимурад Белхароев, во время пандемии, самодостаточные страны покупали зерно впрок. Однако от этих запасов, по мнению эксперта, уже ничего не осталось. Ведь западные страны и сами потребляют немало, да и всегда готовы подзаработать, продавая закупленные ранее ресурсы по более высоким ценам. Правда, в свете начавшегося со стороны Запада санкционного давления, такой подход влетел предприимчивым, но недружественным России странам в копеечку. Ведь из-за антироссийских санкций, по словам эксперта, подорожали жизненно-важные продукты питания и, в частности, хлеб.

«В прошлом году наша страна реализовала 32,8 млн тонн зерна. На мировом рынке была паника: из-за антироссийских ограничительных мер, введенных странами западной военно-политической коалиции, возникла опасность блокировки российских морских портов, из которых на экспорт отгружаются зерно и химические удобрения на мировой товарный рынок. При отсутствии поставок этих товаров из России, заменить такой объем не представляется возможным», — подчеркивает Белхароев.

Запад это прекрасно понимает, и сложившаяся ситуация никого не радует. Все-таки зерно — не газ или нефть. Его альтернативными источниками не заменишь, что бы там не вещал Вашингтон.

«На мировом рынке зерна по-прежнему ощущается нервозность, поскольку нестабильная ситуация с поставками из России сохраняется. Спрос на зерно все равно будет высоким — страны опасаются дефицита зерна и будут, как и раньше, закупать сырье из России впрок», — рассуждает Артем Деев.

По словам Ильи Березнюка, потенциал вывоза зерновых из России по итогам сельхозгода 2022-2023 (он исчисляется с июня прошлого года по июль текущего) составляет порядка 50-52 млн тонн. Из них только пшеницы — порядка 39 — 44 млн тонн.

По мнению Дениса Терновского, экспортный потенциал российских зернопроизводителей еще выше: «Рекордный урожай будет стимулировать экспорт. Чтобы избежать затоваривания, необходимо вывезти не менее 50 млн тонн пшеницы и 60-65 млн тонн зерна в целом. Хороший урожай пшеницы в России поддержал мировой рынок: по оценкам ФАО урожай текущего сельскохозяйственного года будет немного, на 0,4%, превышать уровень прошлого года. Среди основных производителей пшеницы Россия показала наибольший рост. Более чем на 50% возрос урожай в Канаде, но это эффект низкой базы сезона 2021/22 гг.: в текущем году урожаи в этой стране вышли на свой средний уровень».

Безусловно, несмотря на то, что мир по-прежнему нуждается в российском зерне, вряд ли все пройдет гладко. Страны Запада, как мыши из анекдота, будут есть кактус плача и отплевываясь. То есть, ставя палки в колеса путем ограничений, заградительных пошлин и прочих сложностей. Не исключены также сложности, связанные с конъюнктурой рынков.

«Цены на зерно на мировом рынке снижаются несколько месяцев подряд, индекс цен на зерно ФАО в декабре был на 15% ниже майского максимума. Для российских производителей снижение цен на мировом рынке осложняется укреплением рубля во второй половине 2022 года. Средние цены на пшеницу в ноябре 2022 года, по данным Росстата, лишь на 7% превышали уровень ноября 2018 года, при том, что общая инфляция за этот период составила более 30%. Вместе с тем цены на ресурсы, используемые для производства зерна, такие как удобрения, сельхозтехника, средства защиты растений, значительно выросли на протяжении двух последних лет», — проясняет ситуацию Денис Терновский.

Только вперед

Впрочем, это не значит, что России нужно снижать обороты. Наоборот — нужно быть готовыми при необходимости их повысить.«Рынок зерна докризисным уже не будет никогда. Мировое население ежегодно увеличивается, потребность в хлебе растет. Дополнительных ресурсов для производства хлеба в мире практически не осталось, все земли истощены и запаханы. Необходимый потенциал имеется только у России: наша страна еще не задействовала свой земельный ресурс», — уверен Хаджимурад Белхароев, отмечая, что при желании Россия может и 300 млн тонн зерна собрать.

Собрать — может. Но ведь важно не только получить, но и сохранить, переработать или транспортировать туда, где продукт будет наиболее востребован. Необходимо усерднее создавать соответствующую инфраструктуру: увеличивать объемы хранилищ, расширять пропускные возможности железной дороги, увеличивать мощности по отгрузке зерна морских портов. И лучше начинать заниматься этим уже сейчас. Чтобы не получилось, как с импортозамещением, когда восьмилетку надо наверстать даже не за три года.