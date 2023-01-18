Рост ВВП Китая замедлился с 8% до 3%

По итогам 2022 года валовой внутренний продукт Китайской Народно Республики составил 121 021 трлн юаней (около 18 трлн долларов США). Это на 3% больше, чем в 2021 году. Такие показатели следуют из официального доклада Государственного статистического управления страны, опубликованного 17 января.

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При этом в предшествующем году темпы роста экономики достигали 8,1%, а в 2019 году равнялись 6%. Текущая экономическая динамика сравнима разве что с «пандемийным» 2020 годом, когда ВВП страны увеличился только на 2,3%, а если исключить его, является самой низкой с 1976 года.

Согласно данным доклада, в первом квартале 2022 года экономика Китая выросла на 4,8%, во втором — на 0,4%, в третьем — на 3,9%, в четвертом — на 2,9%. При этом, согласно прогнозам правительства, годовой рост должен был составить 5,5%.

Впрочем, официальные круги КНР рассчитывают, что снятие значительной части «коронавирусных» ограничений подстегнет темпы экономического развития в текущем году.

