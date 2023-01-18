Саудовская Аравия намерена стать в этом году самой быстрорастущей экономикой в мире

Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии (КСА) Файсал бен Фархан Аль Сауд заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что его страна планирует обойти в 2023 году всех в мире по темпам роста экономики. Главным драйвером осуществления этого амбициозного плана главный аравийский дипломат назвал не менее амбициозную программу развития королевства под названием «Видение Саудовской Аравии: 2030», разработанную в 2016 году. Это программа диверсификации саудовской экономики и ослабления зависимости королевства от нефти. «Видение» предусматривает также развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, сферы отдыха и туризма. Не удивительно, что эту программу часто называют еще и программой реформ, потому что она предусматривает проведение глубоких преобразований во многих сферах жизни КСА.

В своем выступлении глава МИД КСА в числе прочего сообщил о снижении в королевстве безработицы и открытии рынка труда для представительниц слабого пола, доля которых на рынке труда должна вырасти с нынешних 22% до 30%.