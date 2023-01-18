Саудовская Аравия намерена стать в этом году самой быстрорастущей экономикой в мире

Глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии (КСА) Файсал бен Фархан Аль Сауд заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что его страна планирует обойти в 2023 году всех в мире по темпам роста экономики. Главным драйвером осуществления этого амбициозного плана главный аравийский дипломат назвал не менее амбициозную программу развития королевства под названием «Видение Саудовской Аравии: 2030», разработанную в 2016 году. Это программа диверсификации саудовской экономики и ослабления зависимости королевства от нефти. «Видение» предусматривает также развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, сферы отдыха и туризма. Не удивительно, что эту программу часто называют еще и программой реформ, потому что она предусматривает проведение глубоких преобразований во многих сферах жизни КСА.
В своем выступлении глава МИД КСА в числе прочего сообщил о снижении в королевстве безработицы и открытии рынка труда для представительниц слабого пола, доля которых на рынке труда должна вырасти с нынешних 22% до 30%.
«Отцом» «Видения: 2030» является наследный принц КСА Мохаммед бен Салман, фактический правитель самого крупного арабского королевства при сильно больном отце короле. Он мечтает о превращении Саудовской Аравии в современную страну с возобновляемой энергетикой. Самая амбициозная цель - строительство Неома, первого на планете «умного» города, жизнь в котором будет полностью автоматизирована. Предварительная смета на строительство Неома оценивается в полтриллиона долларов, какой же она будет в конце строительства, никто не знает.
Несмотря на планы по замене ископаемых видов топлива и, в первую очередь, нефти возобновляемыми источниками энергии строить Неом предполагается за счет нефтедолларов. Для того, чтобы их хватило на грандиозную стройку и другие проекты программы, в Эр-Рияде планируют как максимально увеличить доходы от продажи нефти, главного продукта экспорта КСА.
Прошлый год для экономики главного арабского королевства был вполне успешным благодаря высоким ценам на «черное золото» большую часть года. Дорогая нефть помогла экономике в целом восстановиться после коронавирусной пандемии и развиваться высокими темпами. Особенно высокими они были в третьем квартале, когда ВВП королевства вырос на 8,8% по сравнению с тем же периодом времени 2021 года.
Благодаря высоким показателям нефтяной отрасли Саудовская Аравия рассчитывает в текущем году еще на один профицитный бюджет, хотя и намного меньше прошлогоднего – всего лишь 0,4% от ВВП. Бюджет на 2023 год был объявлен в декабре прошлого года в размере 1,114 трлн риалов (296 млрд долларов). Главный финансовый документ королевства предусматривает небольшое сокращение как расходов, так и доходов.