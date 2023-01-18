Сбер объявил о начале работы в Крыму

Сбер сообщил о начале работы в Крыму. На полуострове уже установлены первые банкоматы, в течение года сеть устройств самообслуживания и офисы банка заработают на всей территории региона, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, приход «такого крупного игрока» на полуостров «позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат».

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«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что за прошедшие годы в регионе было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.

«Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

