США: за банкет опять заплатят партнеры

Энергокризис, обострившийся в 2022 году, привел к началу массового исхода европейской промышленности в Штаты. Да, резкий взлет цен на энергоносители произошел не из-за прямого американского воздействия (на это повлияла и нехватка инвестиций в нефтегазовый сектор, и чисто политические решения антироссийского санкционного характера), но по большей части перенос реальных производственных активов из Европы в США ускорился после принятия администрацией Байдена в августе 2022 года «Закона о снижении инфляции» (IRA).

Европейские производители удобрений и тяжелая промышленность тоже все больше склоняются к переезду в Штаты. Даже несмотря на заметное снижение цен на газ за последние месяцы, в США они все равно значительно ниже, а господдержка высокотехнологичных и зеленых проектов шире. Корейский Samsung также планирует расширить присутствие в Штатах — построить в Техасе заводы по производству полупроводников.

«Плаза» — это не только отель

США всегда умели находить выгодные условия для своей экономики за чужой счет.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов американская экономика переживала трудные времена: в 1979 году инфляция год к году составила 13,3%. Председатель ФРС в 1979—1987 годах Пол Волкер был вынужден проводить жесткую денежно-кредитную политику, которая вместе с экспансионистской налогово-бюджетной политикой администрации Рональда Рейгана повысила долгосрочные процентные ставки и приток капитала, укрепляя доллар. Франция уже тогда выступала против такого укрепления доллара, но американский финансовый капитал полагал, что подобная политика является единственной возможностью для снижения инфляции.

Рост доллара с 1980 по 1985 годы на примерно 50% к ведущим валютам мешал не только торговым партнерам США. Американские производители, поставщики услуг, фермеры и даже высокотехнологичные корпорации IBM и Motorola были крайне недовольны нахлынувшей волной иностранных конкурентов. К середине 1980-х годов игнорировать давление бизнеса было уже невозможно — как в Конгрессе шли активные дискуссии о возможном принятии протекционистских законов из-за трудностей с экспортом американской продукции. Продолжался рост и без того уже значительного дефицита торгового баланса — и это в то время, когда Германии и Японии рос профицит. Все это грозило усугубить дисбаланс.

Именно на фоне этих событий в 1985 году Вашингтон был вынужден провести ряд встреч с представителями ФРГ, Японии, Великобритании и Франции, чтобы в очередной раз изменить курс мировой экономики и во многом исправить собственные ошибки. Итогом встречи стало подписанное 22 сентября Соглашение «Плаза» (по названию пятизвездочной гостиницы Plaza Hotel в Нью-Йорке). Министры финансов и руководители центробанков стран G5 объявили о том, что необходимо повышать курс недолларовых валют.

После двух лет с начала девальвации американской валюты дефицит торгового баланса США стал уменьшаться, потому что произошло увеличение конкурентоспособности экспорта. Правда, одной цели Вашингтон так и не смог достичь: дефицит торгового баланса с Японией устранить не удалось — американские промышленные товары так и не смогли добиться успеха на внутреннем японском рынке.

Доллар за счет иены

О борьбе капиталов писал известный итальянский экономист и один из крупных представителей мир-системного анализа Арриги Джованни в своей известной работе «Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени». В контексте борьбы США за выгоду интереснее всего рассмотреть то, как показано в книге автора стремление американцев решить собственные проблемы, используя экономическое давление на своих союзников.

По мнению Арриги Джованни, до 1985 года Япония не мешала американскому господству в крупных финансах. К примеру, когда США вели конкурентную борьбу за ссудный капитал на мировых финансовых рынках (что привело ни много, ни мало к банкротству некоторых латиноамериканских стран), японские банки соблюдали американские рекомендации и старались не допустить повторение долгового кризиса. Выполнение американских требований тогда объяснялось не только зависимостью Японии в военно-политической сфере, но и тем, что американские рынки приносили прибыль японскому бизнесу.

У такой зависимости Японии от США была своя цена. Арриги Джованни писал, что ревальвация иены по отношению к доллару, которая была навязана Японии в отеле «Плаза» в 1985 году, в итоге принесла большие убытки вложенному в доллары японскому капиталу. Экономист отмечал, что именно это обусловило стремление японского капитала усилить свои позиции в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Кризис 1987 года, на который повлияло Соглашение 1985 года, привел к огромным убыткам для японских корпораций в результате существенной девальвации доллара. Приток японских инвестиций в США остановился, а уже в 1988 году между странами возникли разногласия по поводу долгов развивающихся стран «третьего мира». Более того, новый управляющий Банком Японии Яшуши Миено отказался от свободной денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки в Японии в декабре 1989 года подстегнуло начавшийся исход японского капитала из США, а проблемы с финансами у самой Японии заставило японские финансовые институты больше следить за своими внутренними резервными позициями.

Резкий рост иены нанес существенный ущерб японской экономике, поскольку японские корпорации-экспортеры потеряли конкурентоспособность на зарубежных рынках, хотя японские инвестиции в страны АСЕАН расширились. Станислав Ноздрев в статье 2021 года «Внешнеэкономические связи Японии: современное состояние и развитие в условиях пандемии COVID-19» отметил, что повышение курса доллара в первой половине 1980-х годов способствовало росту японского экспорта, а быстрый рост профицита счета текущих операций вызвал обострение противоречий Японии с США и развитыми европейскими экономиками.

Таким образом, повышение курса иены после 1985 года оказало отрицательное влияние на развитие экспорта из-за снижения конкурентоспособности японских компаний. Из-за торговых противоречий и растущего курса валюты японские производители стали ограничивать рост экспорта и поддерживать рост инвестиций в страны Азии. По мнению Станислава Ноздрева, за 1990-2019 годы взаимная торговля Японии с этим макрорегионом выросла со $179,6 млрд до $793,4 млрд, доля в экспорте — с 34% до 56,5%, доля в импорте — с 34,8% до 54,8%.

Илья Пугачев и Георгий Черемисинов в статье 2016 года «Мирохозяйственная и циклическая иерархия воздействия государственного предпринимательства на макроэкономическую динамику» отметили, что Соглашение «Плаза» предполагало ослабление доллара на 20% к иене, но в результате двухлетней валютной интервенции привело к падению американской валюты к японской на 50%. Авторы статьи отметили, что в рамках концепции Арриги Джованни, администрация Рейгана не пыталась уменьшить роль государства в экономике, но изменила способ его участия: акцент государственной деятельности был в ходе продолжавшейся финансовой экспансии перенес с предложения на спрос.

В целом, соглашения 1985 года позволили американской экономике выиграть — во многом, за счет ослабления японской. Конечно, японские корпорации вполне успешно переориентировались на страны АСЕАН, но растущая иена способствовала рецессионному давлению на экономику. Для борьбы с этим Япония с 1985 года была вынуждена реагировать масштабной экспансионистской денежно-кредитной (понижением ставок) и налогово-бюджетной политикой. Во многом этот стимул в сочетании с другими факторами (дискуссия о том, какой из них, включая демографический, является первостепенным, остается открытой) привел к возникновению японского финансового пузыря. Несмотря на экстренное повышение ставок в самом конце 1989 года, в начале 1992 года он лопнул, что привело к длительному периоду стагнации японской экономики.