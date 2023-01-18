Стало известно об отправке Пентагоном Киеву оружия со складов в Израиле

Украина получает американские боеприпасы и оружие со складов, которые находятся в Израиле.

Об этом сообщает The New York Times. Уточняется, что Киеву отправляют боеприпасы, которые предназначались для использования в ближневосточных конфликтах.

Как пишет издание со ссылкой на американских и израильских официальных лиц, на фоне «затягивания» конфликта на Украине Вашингтон договорился об отправке ВСУ 300 тыс. снарядов 155 мм; примерно половина из этого объема уже отправлена в Европу для дальнейшего транзита через Польшу. По словам собеседников газеты, решение одобрил экс-премьер Израиля Яир Лапид.

В материале приводится заявление сил обороны Израиля, в котором указывается, что на основании запроса США военная техника была передана Пентагону с его изрильских складов.

Отмечается, что пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался обсуждать вопрос о подразделениях, представляющих оборудование, ссылаясь на соображения безопасности.

Израильские власти несколько раз подчеркивали, что не намерены поставлять оружие Украине. Отказ помогать Киеву объясняли, в частности, опасениями по поводу рисков опустошить собственные запасы, а также нежеланием портить отношения с Москвой.