ТЭС «Ударная» на Кубани получит первую газовую турбину большой мощности российского производства

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в «Ростех») изготовила для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае первую отечественную серийную газовую турбину большой мощности — ГТД-110М. Двигатель отличается от зарубежных аналогов легкостью и меньшими габаритами, а также высокими показателями топливной эффективности.

«Агрегат успешно прошел испытания на Ивановских ПГУ и будет передан на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае», — сообщает пресс-служба «Ростеха», отмечая, что с 2024-го предполагается выпуск двух силовых установок ГТД-110М ежегодно.

Разработчиками оборудования выступили компания «Интер Рао», группа «Роснано» (ИЦ «Газотурбинные технологии») и «ОДК-Сатурн» корпорации «Ростех». Турбина изготовлена предприятием «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области в соответствии с контрактом между ведущей строительство ТЭС «Ударная» компанией «Технопромэкспорт» и «ОДК-Турбины большой мощности», которая будет производить сервисное обслуживание установок.

«Это первая отечественная турбина большой мощности, которая воплощена в "железе" и вышла на стадию серийного производства. Она ориентирована, прежде всего, на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные турбины, которые не поставляются в страну из-за санкций. Потребности энергетиков оцениваются в несколько десятков единиц такого оборудования», — приводятся в сообщении слова первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

Уточняется, что турбины ГТД-110М станут основой программ модернизации ТЭС и ГРЭС российских генерирующих компаний. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Ранее такое оборудование поставлялось из-за рубежа.