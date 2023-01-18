ЦБ начал устанавливать официальные курсы рубля к дирхаму, динару и рупии

Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам, в том числе к дирхаму ОАЭ, катарскому риалу, индонезийской рупии и сербскому динару, сообщили в пресс-службе ЦБ. Ранее в данный список входили 34 валюты.

Статья по теме: ЦБ начал публиковать курс юаня на главной странице своего сайта «В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал», — говорится в сообщении ЦБ. Таким образом, список валют, официальные курсы которых по отношению к рублю Центробанк устанавливает ежедневно (по рабочим дням), расширился до 43 пунктов.

