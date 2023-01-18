Цифровая радиография — особенности и преимущества

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Что такое цифровая радиография?

Цифровая рентгенография (ДР) — альтернативный традиционным (аналоговым) рентгеновским снимкам метод, позволяющий записывать изображение в цифровом виде. Среди современных рентгенографических систем существует разделение, различающее две методики, различающие непрямую и прямую цифровую рентгенографию. В системах непрямого захвата изображений используется пластина памяти с люминофорным покрытием, которая сохраняет скрытое изображение, которое может быть считано только позже специальным сканером. В прямых системах для регистрации излучения используется цифровой ПЗС- или КМОП-детектор. Изображение тестируемого элемента выводится на экран компьютера сразу после воздействия.

Применение цифровой рентгенографии

Цифровая рентгенография имеет ряд приложений. Она используется во всех отраслях промышленности: химической, нефтяной, энергетической, пищевой, электронной, автомобильной и т. д. Лучше всего она работает в ситуациях, когда:

доступ к объекту контроля затруднен (изоляция, кожух),

время для оценки качества тестируемого элемента имеет ключевое значение для непрерывности производственного процесса,

результаты оценки тестируемого элемента обсуждаются с клиентом на постоянной основе,

изображение в цифровом виде должно быть отправлено на любой адрес электронной почты в мире за несколько секунд.

Преимущества цифровой рентгенографии

Цифровая рентгенография заменяет аналоговую рентгенографию. Ее преимущества: