Цифровая радиография — особенности и преимущества

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Что такое цифровая радиография?
Цифровая рентгенография (ДР) — альтернативный традиционным (аналоговым) рентгеновским снимкам метод, позволяющий записывать изображение в цифровом виде. Среди современных рентгенографических систем существует разделение, различающее две методики, различающие непрямую и прямую цифровую рентгенографию. В системах непрямого захвата изображений используется пластина памяти с люминофорным покрытием, которая сохраняет скрытое изображение, которое может быть считано только позже специальным сканером. В прямых системах для регистрации излучения используется цифровой ПЗС- или КМОП-детектор. Изображение тестируемого элемента выводится на экран компьютера сразу после воздействия.
Применение цифровой рентгенографии
Цифровая рентгенография имеет ряд приложений. Она используется во всех отраслях промышленности: химической, нефтяной, энергетической, пищевой, электронной, автомобильной и т. д. Лучше всего она работает в ситуациях, когда:
- доступ к объекту контроля затруднен (изоляция, кожух),
- время для оценки качества тестируемого элемента имеет ключевое значение для непрерывности производственного процесса,
- результаты оценки тестируемого элемента обсуждаются с клиентом на постоянной основе,
- изображение в цифровом виде должно быть отправлено на любой адрес электронной почты в мире за несколько секунд.
Преимущества цифровой рентгенографии
Цифровая рентгенография заменяет аналоговую рентгенографию. Ее преимущества:
- точный выбор параметров экспозиции,
- широкий динамический диапазон фотопластинок и высокая допустимая экспозиция, а значит — значительно снижена потребность в повторных фотосъемках,
- точность измерений,
- более короткое время облучения, чем в случае традиционной рентгенографии, и, как следствие, меньшая доза облучения (что, в свою очередь, является преимуществом для окружающей среды и самого оператора),
- быстрый и легкий доступ к качественным снимкам — результат проверки получается сразу после просвечивания объекта, минуя стадию проявления рентгенографических пленок, а с помощью специализированного программного обеспечения можно улучшить качество изображения,
- полученное изображение можно свободно скопировать и отправить. Стандартного компьютерного программного обеспечения (файлы в формате .tif) достаточно для просмотра цифрового изображения переэкспонированного объекта. Сохранение изображений в цифровом виде позволяет представить результаты клиенту, находящемуся в любой точке мира.