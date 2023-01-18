Россияне раскалили добела рынок жилья в Турции

Россияне стали в прошлом году главными покупателями недвижимости в Турции, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Турецкого статистического института, отвечающего в Турецкой республике за статистику. В общей сложности россияне купили в Турции в 2022 году 16312 домов, что на 203% больше показателей 2021 года. На долю наших соотечественников пришлась почти четверть всех покупок жилья иностранцами в стране.
Больше всего россиян так же, впрочем, как и остальных иностранцев, притягивает Анталья, которая, по словам Али Кемаля Гурдала, строителя из этого города, все больше русифицируется.
«Бизнес процветает»,- улыбается он.
Многие покупатели из России после приобретения жилья в Турции получают турецкое гражданство. Обладателем красного турецкого паспорта может стать любой иностранец, купивший в Турции дом стоимостью не менее 400 тыс. долларов.
Даже с учетом высокой инфляции, пик которой пришелся на третий квартал 2022 года, Турция заняла в июле-сентябре прошлого года, по данным консалтинговой компании Knight Frank, специализирующейся на рынке недвижимости, первое место в рейтинге по темпам роста цен на жилье среди 56 стран. Global House Price Index, подсчитываемый аналитиками компании, показал рост на 57,6%.
Это средний показатель по стране. В Анталье же, популярном средиземноморском курорте, благодаря иностранцам, главным образом, россиянам, рост покупок жилья составил 77%. Всего в этом городе на юго-западе Турции иностранцы в прошлом году купили 21860 домов.
С первого места россияне сместили иранцев, опустившихся на второе место. Они купили вдвое меньше россиян домов – и поэтому сильно отстали от лидеров. Далее в рейтинге следуют иракцы и немцы.