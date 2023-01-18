Россияне раскалили добела рынок жилья в Турции

Россияне стали в прошлом году главными покупателями недвижимости в Турции, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Турецкого статистического института, отвечающего в Турецкой республике за статистику. В общей сложности россияне купили в Турции в 2022 году 16312 домов, что на 203% больше показателей 2021 года. На долю наших соотечественников пришлась почти четверть всех покупок жилья иностранцами в стране.

Больше всего россиян так же, впрочем, как и остальных иностранцев, притягивает Анталья, которая, по словам Али Кемаля Гурдала, строителя из этого города, все больше русифицируется.