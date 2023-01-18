Украина хотела бы распространить зерновую сделку на экспорт стали

Для Киева было бы важно включить морской экспорт стали в зерновую сделку — четырехстороннее соглашение России, Украины, Турции и ООН о черноморском экспорте продовольствия с берегов Украины. Об этом заявила на полях Всемирного экономического форума в Давосе министр экономики страны Юлия Свириденко, сообщает Bloomberg.

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По словам министра, по итогам 2022 года ВВП Украины сократился на 30,2%. Это меньше катастрофических прогнозов, предполагавших 50-процентный спад, но тем не менее, потребует значительных усилий для восстановления экономики.

В числе возможных мер министр видит получение кредита от Международного валютного фонда (такие переговоры сейчас ведутся) и открытие морских портов.

«Для нас важно добавить больше портов, чтобы увеличить объемы экспорта, — отметила Свириденко. — Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали».

Зерновая инициатива была согласована в Стамбуле в июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН. Изначально она действовала 120 дней и определяла порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов черноморского побережья. В ноябре договоренности были продлены на следующие 120 дней.

