В 2ГИС появился агрегатор каршеринга

Пресс-служба картографического приложения 2ГИС объявила о запуске собственного агрегатора каршеринга. Пока сервис охватывает автомобили операторов «Ситидрайв» и «Делимобиль» в Москве и Санкт-Петербурге. Все они теперь отображаются на картах 2ГИС, причем информация о свободных машинах обновляется раз в минуту, а функционал карты позволяет построить маршрут к месту парковки выбранного автомобиля.

Статья по теме: «Каршеринг вытеснит такси» Информацию о стоимости аренды предоставляют сами каршеринг-сервисы. В свою очередь карты и справочные данные 2ГИС появились в мобильных приложениях «Ситидрайва» и «Делимобиля», отмечает пресс-служба.

