В МВД Украины назвали три возможные причины крушения вертолета в Броварах

Причинами крушения вертолета под Киевом могла стать диверсия; также рассматриваются возможная неисправность техники и нарушение правил безопасности, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Мои друзья, государственные деятели Украины — министр МВД Денис Монастырский, Женя Енин и Юра Лубкович погибли в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — цитирует Геращенко «РИА Новости».

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что в Броварах Киевской области рухнул вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, жертвами ЧП стали 18 человек, в том числе трое детей, пострадали 29, из них 15 несовершеннолетних. Погибли находившиеся на борту вертолета министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.