В результате крушения вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины

В городе Бровары Киевской области упал вертолет, в результате авиакатастрофы погибли находившиеся на его борту министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Об этом пишет ТАСС.

Согласно последним данным, в общей сложности в результате ЧП погибли 18 человек, в том числе трое детей, передает РБК. Еще около 20 человек пострадали, все они госпитализированы.

Как сообщил глава областной государственной администрации Киевской области Алексей Кулеба, вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом, после падения был слышен взрыв и возник сильный пожар.