В России заключили первый офсетный договор с МСП-поставщиком транспондеров

ООО «Автодор ‒ Платные Дороги» (входит в группу компаний «Автодор») заключило первый в России офсетный договор по 223-ФЗ с субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП). Компания «Сорб Инжиниринг» обязалась поставить 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам автодорог России и 10 тыс. держателей для них, сообщает пресс-служба правительства.

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Общая сумма договора составляет 120,3 млн рублей. Поставка будет осуществляться в 2023‒2025 годах тремя партиями, начиная с мая текущего года. Ранее такие транспондеры производились только в Европе.

«Офсетный договор ‒ это фактически “дорожная карта”, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет. Это нововведение особенно актуально сегодня, когда для отечественных предприятий закрыты привычные ранее рынки сбыта», — заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников полагает, что заключение офсетных договоров поможет малым и средним предприятиям с большей продуктивностью использовать возможности внутреннего рынка и придаст импульс их развитию. Ключевой особенностью офсетных договоров является их долгосрочная выгода: заказчик получает качественную продукцию, а МСП-поставщик ‒ гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед, подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Первый офсетный договор предусматривает, что ООО «Сорб Инжиниринг» обязуется инвестировать в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 млн рублей. Предприятие разместится в Зеленограде и сможет втрое увеличить число рабочих мест (с 10 до 30). Льготный кредит на 50 млн рублей компании уже предоставил МСП Банк.

По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, сейчас в обороте у пользователей дорог находится более 3,5 млн транспондеров. И потребность в них будет только расти. Только в текущем году прирост новых платных участков дорог в стране может составить более 800 км.

В пресс-службе правительства напомнили, что изменения в законодательство, давшие старт реализации программ «выращивания» МСП-поставщиков и уточнившие возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума ‒ 2022.

