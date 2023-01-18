Владимир Путин: «Мы прошли через этот лес»

Первое в этом году совещание по экономическим вопросам провёл 17 января из Ново-Огарёво в режиме видеоконференции Владимир Путин. С руководством правительства, администрации президента, главой Центробанка и экономическими министрами были обсуждены меры для решения первостепенных задач развития экономики РФ и цели на текущий 2023 год.

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Президент отметил стабилизацию ситуации и подчеркнул, что сегодняшняя задача — «поддержать, закрепить положительную тенденцию».

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По оценке Минэкономразвития, которую Владимир Путин привел в своем вступительном слове, валовый внутренний продукт России за январь — ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как некоторые эксперты «предрекали нам падение и 10, и 15, и даже 20%». Но фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов.



«В целом по году ожидается снижение на 2,5 процента, подчеркну — это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвёртом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача — поддержать, закрепить эту положительную тенденцию», — заявил глава государства.

Он отметил, что многие важнейшие отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, за прошлый год не только не сократили, но, — несмотря на беспрецедентное внешнее давление, — наоборот, нарастили объёмы, создали новые рабочие места. Это во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории.

«Однако ещё сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показывало наибольшее падение, — это автопром и некоторые другие отрасли. Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат — реальных заработных плат», — указал Путин.

Он добавил, что ситуация в ряде отраслей требует особого внимания как со стороны правительства, так и в регионах. Прежде всего, речь идёт о производствах, которые были ориентированы преимущественно на внешний рынок. В частности — о ситуации в лесопромышленном комплексе: по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4% .

«А сейчас вновь хотел бы подчеркнуть: нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», — заключил президент.

Так или иначе, но текущий год в плане существующих рисков в экономике более предсказуем, нежели это было в прошлом году, считает Владимир Путин. «Отработали мы весьма достойно. 2022 год был для нас очень сложным. И нам удалось пройти через те риски, которые возникли, в значительной степени, неожиданно. Но мы смогли. Не буду говорить о деталях. Ни в целом достаточно успешно преодолели все эти риски», — отметил он, добавив, что «мы примерно понимаем, какие риски у нас будут в 2023 году».

«То есть в 2022 году мы их не знали и не понимали, и, тем не менее, мы через них прошли. Финансовые, бюджетные, структурные, логистические и так далее. Мы прошли через этот лес, не понимая, что будет. Действовали как бы с колес, что называется», — заявил глава государства.

В 2023 году, по его словам, «мы лучше видим с точки зрения этих рисков». «Технологические, те же самые инфраструктурные не преодолены. То есть мы понимаем, что происходит и что, примерно, какие сложности у нас возникнут. Но и, конечно, если уж мы это понимаем, то мы должны проходить это гораздо более эффективно, чем в 2022 году», — сказал Путин.

Он сориентировал участников совещания на объективную оценку событий: «ничего не завышать, не занижать, не преувеличивать, но и не преуменьшать», и в финале совещания подчеркнул важность импортозамещения.

«Я очень рассчитываю, что Андрей Рэмович [Белоусов] продолжит работу по импортозамещению в высокотехнологичных областях, — сказал Владимир Путин, отметив при этом, что на цели национального развития предусмотрены соответствующие ресурсы. Развитие происходит довольно эффективно. «Но надо внимательно за этим следить», — подчкркнул президент.

Эксперт: экономика покажет рост

«Совершенно точно — экономика стала более понятной (риски, проблемы, решения, задачи), но менее эффективной, так как в основном исчерпаны импортные комплектующие, программные средства и расходные материалы для оборудования и технологий, закупленных в недружественных странах», — высказал свое мнение «Эксперту» председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. — «Дополнительно не будет высокой сырьевой ренты и больших объёмов у нашего традиционного экспорта».

Будет очень трудно, но понятно, что делать, констатировал эксперт. Главное — реально сделать то, что крайне необходимо. Основное - ускоренная модернизация и реновация действующих производственных предприятий, в том числе за счёт целевого импорта оборудования и технологий из дружественных стран.

Наступивший год в экономическом плане будет весьма непростым, но чрезвычайно интересным и во многом определяющим, считает Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. «Я полагаю, что предстоит серьезно поработать над структурным изменением всей модели экономики. Если коротко — уходить от сырьевой зависимости и наращивать высокотехнологический (автопром, нефтехимия, АПК, ТЭК, самолетостроение, машиностроение, приборостроение, вычислительная техника, средства связи, медицинское оборудование и лекарства), и инфраструктурный сектор (строительство дорог и мостов, ЖКХ, оптовая, розничная торговля и общепит, банки, цифровизация, инвестиции)», — говорит он.

С нашими внутренними проблемами всё, более не менее понятно, добавляет эксперт. А вот с мировой экономикой, по его словам, не все однозначно. Риски мировой рецессии остаются высокими, «черный лебедь» может прилететь из Китая, у главного мирового производителя и потребителя, явно нарастают внутренние проблемы. Как считает Станислав Бовт, несмотря на все вызовы, наша экономика не только устоит, но и покажет небольшой рост: 1-1,5%.