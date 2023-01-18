Владимир Ефимов: число бизнесменов на портале поставщиков превысило 290 тысяч

Число предпринимателей, пользующихся московским порталом поставщиков, в 2022 году выросло более чем на 43 тыс и достигло 291,1 тыс человек. Об этом сообщил 18 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общее число зарегистрированных пользователей на портале поставщиков сейчас превышает 345 тысяч: это 54,1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны и 291,1 тыс.обеспечивающих их потребности производителей, предпринимателей и самозанятых граждан со всей России», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, в среднем каждый месяц на ресурсе регистрировалось около 3,6 тыс новых поставщиков. Самым активным в этом плане стал сентябрь, когда к порталу присоединилось почти 4 тысячи предпринимателей. В каталог стандартных товарных единиц на ресурсе сегодня входит более 2 млн позиций, подчеркнул Владимир Ефимов.

Около 90% предпринимателей портала это представители малого и среднего бизнеса, уточнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. «Среди присоединившихся в 2022 году пользователей 19,6 тысячи микро-, 1,6 тысячи – малых и еще 172 – средних предприятий», – добавил он.

В географическом «разрезе» чаще всего на ресурсе регистрируются бизнесмены из столицы: их количество выросло за год на 16,6 тысяч. А также из Московской области (+4,1 тыс.), Санкт-Петербурга (+1,5 тыс.), Пермского края (1,2 тыс) и из Краснодарского края (+1,1 тыс).

В числе заказчиков, которые размещают закупки на портале поставщиков, — городские и региональные школы, поликлиники, органы местного самоуправления. Так, они закупают строительные и медицинские товары, воду, бумагу, учебники и канцтовары, горячие обеды, услуги клининга. По оценкам мэрии Москвы, ежедневно на ресурсе заключают около 1,5 тыс контрактов. Напомним, с лета 2022 года для столичных заказчиков увеличили лимит закупок через котировочные сессии: на поставку товара до 5 млн рублей, на работы и услуги — до 3 млн (ранее верхний предел составлял 600 тысяч рублей).